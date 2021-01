On aura eu le droit à quelques surprises ce soir pour la reprise de la Ligue 1, comme le match nul du PSG ou la défaite du LOSC.

Il va falloir attendre encore quelques jours avant d’assister à la première victoire de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1). Les Verts avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Romain Hamouma (19′), mais Moïse Kean a rapidement égalisé (22′). Trop frileux offensivement, les Parisiens n’ont pas réussir à inscrire le but de la victoire.

Le PSG s’empare tout de même de la deuxième place de la Ligue 1, après la défaite surprise du LOSC sur sa pelouse face à Angers. Le défenseur angevin Romain Thomas s’est offert un doublé en 10 minutes (5′, 10′), tandis que les Lillois ont réduit l’écart grâce au Turc Burak Yilmaz (42′). Un faux-pas qui profite à l’Olympique Lyonnais, qui prend seul les commandes du championnat. Grâce à des buts de Memphis Depay (39′, 52′) et Fortes contre son camp (46′), les Lyonnais se sont imposé 3 à 2 face au RC Lens. Menés 3-0, les promus n’auront rien lâché jusqu’à la fin de la rencontre.

Dans les autres matchs de la soirée, l’Olympique de Marseille s’est imposé en fin de rencontre face à Montpellier sur le score de 3-1 avec des buts de Radonjic (41′), Payet (80′) et Germain (84′). Les hommes d’André Villas-Boas reviennent à une petite longueur de Rennes, 4e, avec toujours deux matchs en moins. Le dernier match en Reims et Dijon s’est terminé sur un score nul et vierge, 0-0.