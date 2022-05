Alors qu’il a décidé de rejoindre l’Eintracht Francfort la saison prochaine, Kolo Muani a gouté à un moment de joie avec le FC Nantes. Vainqueur de Nice 1-0, et donc de la coupe de France, le jeune attaquant de 23 ans va pourvoir partir en paix.

« Je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens. On l’a fait, on a gagné ce titre-là, je suis vraiment content pour moi et mes coéquipiers de concrétiser cette saison avec un trophée. (…)

Pour un joueur comme moi, formé à Nantes, c’est une émotion particulière puisque je vais quitter le club en fin de saison. Je pars avec un trophée et je peux dire que je pars en paix », a assuré Kolo Muani sur France 2.