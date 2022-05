Indispensable au milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro n’est cependant plus intransférable.

C’est du moins ce qu’annonce UOL. Le média brésilien affirme en effet que le Real Madrid est disposé à écouter les offres pour Casemiro dès cet été. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu de terrain serait victime de la volonté de Perez de rajeunir son entre jeu.

Ainsi, et malgré les 36 ans de Modric et 32 de Kroos, c’est bien Casemiro qui serait poussé vers la sortie. La raison ? Sa valeur marchande. Le Real Madrid espère en tirer 50 millions d‘euros. Tchouaméni et Bruno Guimaraes sont les principaux prétendants pour le remplacer.