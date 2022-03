Les Nantais Moses Simon (Nigeria) et Osman Bukari (Ghana) vont s’affronter dans une double confrontation décisive pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Deux matchs de hautes importances ! La prochaine double confrontation entre le Ghana et le Nigeria à l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar aura une saveur particulière. En effet les deux Nantais Moses Simon et Osman Bukari vont s’affronter dans deux matchs décisifs sous hautes tensions. Le match aller se déroulera au Ghana le vendredi 25 mars, et le match retour le mardi 29 mars au Nigeria.

Le come-back de Osman Bukari

Après un an d’absence, Osman Bukari fait son retour avec la sélection ghanéenne. Auteur de bonnes prestations, l’ailier droit va tenter de s’imposer dans l’équipe des Black Stars.