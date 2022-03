À l’instar d’Even Fournier, le Français Rudy Gobert a poussé un coup de gueule contre les organisateurs des Jeux Olympiques 2024.

Après la victoire des Jazz hier soir face aux New York Knick (108-93), Rudy Gobert a profité de son passage devant les médias pour évoquer le cas des JO 2024, qui se dérouleront à Paris. Comme plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France, il s’est plaint du lieu proposé pour les phases préliminaires du tournoi olympique de basket : le Hall 6 du Parc des expositions de Porte de Versailles.

« On en a parlé. Entre-temps, j’ai pu parler avec Nico (Batum) et Boris (Diaw). Je voulais vraiment avoir plus d’informations avant de réagir. Il y a des conversations qui sont en train d’avoir lieu en interne. C’est clair que… On est conscients qu’il y a beaucoup d’autres sports. Aucun sport n’est pas important, mais c’est vrai que quand tu as le sport collectif le plus regardé des Jeux Olympiques, que les joueurs du monde entier viennent et les meilleurs joueurs au monde, et en plus, tu as une équipe de France qui vient de gagner une médaille d’argent aux Jeux Olympiques et qu’il y a l’opportunité d’avoir un public… Je pense que si on joue par exemple à Bercy, à l’Accor Arena, je ne vois pas comment ce ne serait pas rempli chaque soir. C’est dommage. On ne m’a pas fait part de ces conversations en interne et de ces prises de décisions. C’est une opportunité manquée pour moi. J’espère qu’ils vont prendre les bonnes décisions et faire en sorte qu’il y ait quand même un peu de respect pour notre sport. Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote, donc ça n’a pas de sens. Non, il y avait le Salon de l’Agriculture. J’adore l’agriculture, mais c’est vrai que pour jouer au basket… On espère que des conversations sont en cours. C’est clair que c’est un petit manque de respect quand même. Un petit manque de respect pour notre sport et ce que notre équipe est en train d’accomplir ces dernières années. Ultimement un peu pour nos fans aussi, parce qu’on a quand même énormément de fans de basket en France. Les Jeux Olympiques à la maison, c’est une fois dans une vie, une fois dans une carrière. C’est dommage de ne pas maximiser cette expérience. »