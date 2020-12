Quelle fin d’année 2020 au FC Nantes ! Nommé entraîneur du club canaris, Raymond Domenech arrive dans un contexte très très tendu. Et les anciens joueurs du club en remettent une couche.

Après Mickaël Landreau en milieu de semaine, c’est au tour de Nicolas Savinaud de donner son avis et monter au créneau contre Waldemar Kita et le choix de confier l’équipe à Raymond Domenech. Pour l’ancien milieu des Canaris le président fait n’importe quoi et est en train de tuer à petit feu ce club mythique de notre championnat.

« Au début, c’est un peu surréaliste. Quand on connaît Waldemar Kita, on se dit que c’est possible, forcément que tout est possible. Il nous a habitués à tellement de choses et de surprises. Cela correspond tellement au personnage d’aller chercher quelqu’un limite d’encore plus clivant que lui. Waldemar Kita est très détesté sur Nantes, mais Raymond Domenech n’a pas une grosse cote de popularité non plus. Aujourd’hui, on parle plus de Domenech que de lui. C’est du Waldemar Kita. Il existe médiatiquement grâce au FC Nantes. Malheureusement, il renvoie une image désastreuse.

C’est un choix de coach de plus. On pourrait mettre n’importe quel coach aujourd’hui. Les coachs compétents ne viendront jamais à Nantes tant que ce sera lui le président. On se retrouve avec des coups médiatiques, avec un entraîneur qui n’a pas entraîné depuis dix ans, qui était le premier à critiquer les entraîneurs de plus de 65 ans, les entraîneurs qui prenaient des contrats de six mois. C’est tellement surréaliste qu’on aimerait bien en rire, mais ce n’est pas drôle car c’est la réalité du FC Nantes depuis quelques années avec ce président. » Confie-t-il au micro de « RMC ».