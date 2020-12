Victoire 22 points à 9 pour le Stade Rochelais à domicile face à l’équipe de Montpellier. Une dernière victoire pour clôturer cette année 2020.

Stade Rochelais – Montpellier HR 22-9 : petit match ce dimanche mais victoire importante pour La Rochelle sur le score de 22 à 9. Réduits à 14 contre 15 pendant plus d’une heure, les locaux l’emportent au terme d’un match bizarre et dans des conditions dantesques. Au finale, le Stade Rochelais inscrit un essai transformé par Kevin Gourdon et cinq pénalités. En face, aucun essai pour le MHR qui redescend au 12e rang avec 17 points. La Rochelle conserve la première place avec 39 points.