David Aiello, consultant pour L’Equipe, a évoqué l’arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Un bon choix qui ne fait pourtant pas l’unanimité auprès des supporters du club.

“Il y a plusieurs écueils qui se dressent devant Domenech. Le fait qu’il n’a plus entraîné depuis 10 ans, c’en est un. À Nantes, il va aussi y avoir un choc des générations. Les jeunes d’aujourd’hui sont différents, avec les réseaux sociaux notamment. Mais après, on connaît ses qualités d’entraîneur. Il faut distinguer le manager et le coach. Domenech l’entraîneur, il a quand même amené l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde”, a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe, ancien employeur de Raymond Domenech.

Avant de poursuivre : “En tant que coach, il a vraiment fait ses preuves. Ensuite, sur la partie communication, ça a parfois coincé… En 2004, Aimé Jacquet disait que Domenech était le meilleur entraîneur français en termes de tactique et de jeu. Sur ses qualités intrinsèques d’entraîneur, je n’ai aucun doute. Après, il aura un vrai défi à relever dans le domaine managérial. Il devra d’adapter à la nouvelle génération, surtout dans un groupe qu’il n’a pas choisi.”