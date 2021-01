Jonatan MacHardy pense qu’André Villas-Boas a fait son temps à Marseille et il demande même un départ du technicien portugais en fin de saison.

« Pour le bien du club et de Villas-Boas, on pourra après discuter et faire son bilan, l’aventure va s’arrêter à la fin de la saison. Et ce sera peut-être mieux, vu comme les relations sont en train de se tendre, ce n’est pas la peine de pousser plus. On pourra dire qu’il a un bilan positif, négatif, moyen, etc. C’est une autre question, mais là je pense que l’aventure arrive à sa fin », a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.