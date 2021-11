Véritable révélation de Ligue 1 l’an dernier, Randal Kolo Muani s’est livré dans un long entretien accordé à la Ligue.

Dans une longue interview publiée sur le site officiel de la Ligue 1, l’attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani est revenu sur son début de saison avec les Canaris et ses astuces pour s’améliorer de jour en jour. « À l’entraînement, j’essaye de m’améliorer dans mes prises de décision pour savoir quand je dois tirer ou quand je dois faire la passe. C’est un travail sur moi-même. À force de m’entraîner sur ce point, je vais avoir de meilleurs réflexes dans certaines situations. Je progresse, et je n’ai pas fini de progresser ! Si je n’ai pas été efficace, si je n’ai pas marqué ou si je n’ai pas aidé un coéquipier à marquer, c’est un match raté. Il faut que je pense de cette manière pour progresser. Je veux avoir cette rage de marquer. »

Il s’est également confié au sujet de ses modèles dans le monde du football. « Je ne me réfère pas à un joueur spécialement. Par exemple, j’aime beaucoup la combativité de Luis Suarez, la finesse d’Anthony Martial, les accélérations et les changements de rythme de Raheem Sterling… Kylian Mbappé, même si on a le même âge, j’aime la manière dont il excelle avec sa vitesse. J’essaye de prendre des touches un peu partout pour m’inspirer. Je me dis : ‘S’ils le font bien, pourquoi pas moi ?' »

En fin de contrat avec Nantes en juin 2022, Kolo Muani – auteur de 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison – serait notamment sur les tablettes du Milan AC et de l’Olympique Lyonnais.