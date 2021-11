Blessé depuis le début de la compétition, l’Italien Matteo Berrettini sera remplacé par Jannik Sinner pour la suite du Masters de Turin.

Ce mardi sur les réseaux sociaux, l’Italien Matteo Berrettini a officialisé son forfait au Masters de Turin. Déjà contraint à l’abandon devant son public dimanche contre Alexander Zverev, le numéro 7 mondial a cette fois annoncé qu’il quittait définitivement la compétition avant son match initialement prévu ce soir face au Polonais Hubert Hurkacz. A noter que le match est maintenu à 21h, mais Berrettini sera remplacé par son jeune compatriote Jannik Sinner.

« J’ai pensé, réfléchi, pleuré et finalement décidé… Mes finales se terminent ici, je suis détruit, je n’ai jamais pensé que je devrais abandonner de cette façon le plus important événement de tennis jamais organisé en Italie. La vérité est que, même si je voulais jouer devant vous une fois de plus, j’ai senti et décidé que mon corps n’était pas prêt à relever les défis qui m’attendent. Dire que je suis triste ne rendrait pas justice à l’état d’esprit dans lequel je suis, je me sens volé de quelque chose que j’ai gagné avec des années d’effort et de sueur. Ce n’était pas une décision facile, mais je suis convaincu que c’est la meilleure pour moi et pour ma carrière. Merci pour votre soutien continu et les milliers de messages que vous m’avez envoyés, vous m’avez ému. Merci », a confié Matteo Berrettini sur son compte Instagram.