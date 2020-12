Selon Ouest-France, René Weiler pourrait remplacer Christian Gourcuff à Nantes.

Ça sent le roussi. Humilié par Strasbourg à domicile 0-4, Nantes descend à la quatorzième place de Ligue 1. Et la place de Christian Gourcuff est de plus en plus instable et l’intéressé en est bien conscient.

« Je suis au service du FC Nantes, j’essaie de faire du mieux possible. Il y a des moments où c’est plus difficile. Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce serait encore moins un souci. »

Et selon Jean-Marcel Boudard de Ouest-France, c’est René Weiler, le technicien suisse de 47 ans qui semblerait le mieux placé pour remplacer le coach français.