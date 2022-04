Dans une interview accordée à Ouest-France, Pedro Chirivella, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Nantes, a clamé son amour pour le club mais aussi son envie de prolonger rapidement son contrat avec les canaris.

Bonne nouvelle pour le FC Nantes, Pedro Chirivella ne compte pas quitter le club. Le milieu de terrain espagnol, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, a confié dans les colonnes de Ouest-France son envie de rester chez les Canaris: « On parle depuis un moment. Je crois qu’on va vite trouver une solution parce que je suis bien ici. Je veux rester et le club le veut également. Donc ça va être facile. Je me sens important dans le groupe. Je vais continuer à progresser et donner encore plus pour le FC Nantes. »

Depuis le début de la saison, Pedro Chirivella est un titulaire indiscutable. Il a joué 32 matchs pour 3 buts et délivré une passe décisive.