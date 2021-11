Rendez-vous ce samedi à partir de 17 heures pour vivre le duel de la 14e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Un match particulièrement attendu par Ludovic Blas.

Dans une interview au « Parisien », le meilleur joueur du FCN est revenu sur cette rencontre et il est très honoré d’avoir la possibilité de se retrouver face à Lionel Messi. « C’est fort de jouer contre ces joueurs-là. Moi, je fais ce métier pour ça, pour aller plus haut et jouer contre les plus grands. Il est venu en France, c’est tout bénef. C’est particulier de se retrouver en face de lui, car c’est le meilleur joueur du monde. C’est un exemple, quelqu’un d’humble, qui sait ce qu’il fait, qui est sûr de ses qualités. Il est irréprochable. Quand on est le meilleur joueur du monde, ce n’est pas pour rien, il faut s’inspirer de ce qu’il fait pour le football depuis plusieurs années, » a-t-il ajouté.