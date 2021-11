Tête de série numéro 2 du Masters de Turin, Daniil Medvedev a remporté sa demi-finale ce samedi en deux manches contre le Norvégien Casper Ruud.

Favori au départ, le Russe n’a jamais tremblé face à la surprise norvégienne et obtient son billet pour la finale de ce Masters de Turin. Medvedev a battu en deux sets 6-4 / 6-2 son adversaire et a fait respecter la loi. Il attend désormais de connaître son adversaire en finale, à savoir le vainqueur du choc entre Novak Djokovic et Alexander Zverev qui s’affrontent ce samedi soir à partir de 21 heures.