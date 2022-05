Grand artisan de la très bonne saison réalisée par le FC Nantes, Randal Kolo Muani vit ses dernières semaines sous le maillot des Canaris. L’attaquant français est fier de sa saison et n’oubliera jamais le FCN ainsi que son président Waldemar Kita avec qui, il souhaite garder un respect mutuel.

S’il s’apprête à disputer ses trois derniers matchs de la saison sous la tunique jaune, le buteur de 23 ans a fait passer un message à son président avec qui, il a eu quelques désaccords par le passé. C’est sa pensée, je ne peux pas dire ce qu’il doit dire. Mais moi, je lui dis merci pour ce que le club a fait pour moi. (…) J’aurais aimé partir autrement. Quand je n’avais vraiment rien, c’est Nantes qui m’a ouvert la porte et tout donné. Après, c’est la vie. Si on ne s’est pas entendus, tant pis. Il y aura eu un bout de chemin ensemble. Et je pense que j’ai bien fait de faire ce choix-là« , a-t-il déclaré au journal ‘l’Equipe.’ Libre de tout contrat au 30 juin prochain, Kolo Muani a signé un contrat en faveur de l’équipe allemande de l’Eintracht Francfort.