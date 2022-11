Ce soir, les Niçois se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence en faisant match nul contre le FC Cologne (2-2). Gaëtan Laborde a exprimé sa joie après la performance des siens.

En Allemagne, les Niçois ont fait le boulot ! Ce jeudi soir, les Aiglons ont arraché le match nul face au FC Cologne (2-2) à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. L’OGCN est donc premier de la poule et directement qualifié pour les 8es de finale de la compétition. Après la rencontre, Gaëtan Laborde, buteur du soir, a exprimé sa fierté, “C’était un match compliqué, un match d’équipe, un match avec des guerriers ! On a été efficace en première mi-temps, on a su leur faire mal ! On s’attendait à une réaction en début de la 2e mi-temps et elle a eu lieu. Malheureusement, ils arrivent à marquer rapidement. On a su mettre le cadenas et ça c’est très important.“, a expliqué l’attaquant français au micro de BFM Nice Côte d’Azur.