Après son début de saison catastrophique, Darwin Nunez a reçu un précieux conseil de son idole Luis Suarez.

De passage au micro d’ESPN, Darwin Nunez a révélé le message que lui a envoyé son compatriote Luis Suarez après ses débuts particulièrement compliqués en Premier League. Pour rappel, le nouveau buteur de Liverpool avait écopé d’un carton rouge pour un coup de boule sur Joachim Andersen face à Crystal Palace.

« C’était une bonne chose parce que peu de gens se donneraient la peine de prendre le téléphone et de vous envoyer un message… Je pense que son geste a été très important pour moi. Luis est une référence, une idole partout dans le monde. Je débute, je suis jeune, et il connaît toutes ces choses parce qu’il a déjà joué en Premier League avec Liverpool. Luis m’a dit que ces choses se produiront dans chaque match de Premier League, que les adversaires viendront me trouver, qu’ils me bousculeront, et que je dois me rendre fort et ne pas répéter les erreurs. Il m’a dit : ‘Écoute un idiot comme moi’. J’apprécie vraiment ce message et la tendresse qu’il a pour moi. »