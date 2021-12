Si son arrivée permettait au FC Barcelone de renouer avec l’espoir, les supporters catalans ont vite été déçus. Éliminés de la Ligue des champions dès les phases de poule, les joueurs barcelonais ont du mal à remonter la pente. L’entraîneur Xavi a pointé du doigt un problème « psychologique ».

« J’ai l’impression que les joueurs ont besoin de se remonter le moral. Ils sont découragés. C’est plus un problème psychologique qu’un problème de football. Je pense qu’il y a du potentiel dans le groupe, il y a du potentiel pour faire plus de choses, c’est clair. Mais ils doivent aussi y croire et c’est mon travail. Nous regardons de nombreuses vidéos pour que vous puissiez enfin voir qu’ils se sont améliorés dans de nombreux domaines. Nous les encourageons à faire des choses, à oser, à être courageux et, finalement, c’est ce qu’est le Barça », a déclaré Xavi en conférence de presse.

La prochaine rencontre du Barça aura lieu contre Osasuna, en championnat.