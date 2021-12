Malgré le report du match entre Brighton et Tottenham, la 16e journée de Premier League a été riche en émotions ce dimanche. On fait le point.

15h – Burnley – West Ham : 0-0

En très grande forme cette saison, West Ham aurait sans doute préféré un autre résultat. Cependant les hommes de Moes devront se contenter d’un match nul sans but. Score final 0-0, West Ham reste 4e mais n’a plus qu’un point d’avance sur United, Burnley est 18e.

15h – Leicester – Newcastle : 4-0

Décevants cette année, les Renards de Leicester ont pulvérisé Newcastle. Tielemans deux fois, Daka et Maddison (28e, 57e, 81e et 85e) ont dessiné cette large victoire 4-0. Résultat des courses, Leicester remonte à la 8e place, Newcastle est 19e.

17h30 – Crystal Palace – Everton : 3-1

Crystal Palace renoue avec la victoire. C’est grâce aux buts de Gallagher deux fois et de Tomkins (41e, 62e et 93e) que ce score a été possible, et ce malgré la réduction de Rondon (70e). Avec ce résultat Crystal Palace est 12e, Everton est 14e.