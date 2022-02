Dans une interview accordée à beIN Sports, Hristo Stoichkov a une nouvelle fois critiqué Ousmane Dembélé, qui vit un moment difficile au FC Barcelone. Le Ballon d’or 1994, a aussi taclé l’entourage du champion du monde 2018, qui devrait quitter la Catalogne en fin de saison à l’issue de son contrat.

Hristo Stoichkov, ballon dOr 1994, s’est une nouvelle montré extrêmement critique envers Ousmane Dembélé. Le français, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison avec le FC Barcelone, n’a toujours pas prolongé son contrat et devrait sauf surprise ne plus être un joueur catalan la saison prochain. Dans une interview accordée à Bein Sports dont les propos ont été relayés par Mundo Deportivo, le Bulgare, qui a porté le maillot blaugrana de 1990 à 1995, puis de 1996 à 1998, estime que l’entoure du français est le principal responsable de cette situation: « Je pense que Dembélé s’est trompé et ça ne lui est pas pardonné. Il sait que le public ne va pas le soutenir. Il doit changer de mentalité. Son problème, c’est qu’il ne connaît pas l’histoire du club. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce que le Barça a payé pour lui. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe dans les matchs. Il a des qualités, il est très rapide et il marque des buts. Mais son problème, c’est son entourage. »