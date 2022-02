Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et tout nouveau champion d’Afrique, Pape Gueye est revenu sur la victoire finale du Sénégal et il a une pensée pour le peuple sénégalais.

« On attendait que ça. On savait que ça allait être un match compliqué mais on a bien joué devant. On l’a fait pour les 16 millions de sénégalais. On s’attendait à un match compliqué, on s’est préparé en conséquence. Nous sommes champions d’Afrique et c’est le plus beau jour de ma vie. Merci à tous les sénégalais qui nous ont supporté, » a laissé entendre le natif de Montreuil (France). Gueye est de retour en club.