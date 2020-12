En plus de la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta ferait du recrutement d’Hector Bellerin sa priorité post-élection.

Ancien président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta veut revenir en force à la tête du club catalan en 2021. Pour s’assurer l’attention des socios, il a dévoilé ses projets en cas de victoire lors des élections du 24 janvier prochain. Si la prolongation du contrat de Lionel Messi semble la priorité de Laporta, il a également préparé sa petite shortlist pour la prochaine période des transferts. Et à en croire le Mail on Sunday, Hector Bellerin en ferait notamment partie.

Le défenseur latéral d’Arsenal, formé à la Masia, pourrait revenir en Espagne dès cet hiver contre un chèque d’environ 24 millions d’euros plus quelques bonus. Bridé dans une équipe des Gunners en très grande difficulté cette saison, Bellerin viendrait renforcer le côté droit de la défense Barcelonaise où le jeune Sergino Dest n’a pas vraiment réussi à s’imposer. Reste à savoir si Mikel Arteta accepte de se séparer de l’un des meilleurs joueurs de son effectif en janvier. Affaire à suivre.