Toujours à la recherche d’un buteur, l’Olympique de Marseille a confié cette lourde tâche à son directeur sportif Pablo Longoria. S’il étudie de près le championnat espagnol et même brésilien, il aurait ouvert son panel au championnat turc et un nom ressort.

Burak Yilmaz, Yusuf Yazici ou encore Zeki Çelik ! Trois joueurs de nationalité turque qui ont aujourd’hui trouvé leur place au sein de l’effectif du LOSC et qui font les beaux jours du club nordiste. Devant cette réussite, l’OM semble aujourd’hui se diriger vers une stratégie similaire et Pablo Longoria aurait repéré un attaquant prolifique du nom d’Ali Akman.

Agé de seulement 18 ans, il évolue au pays dans le club de Bursaspor et réalise un début de saison canon avec 7 buts et 3 passes décisives en 11 matchs de Lige 1 turque, équivalent de la deuxième division. Un jeune joueur à fort potentiel qui est sous contrat avec le club de Bursa jusqu’en juin 2021 et possédant une valeur de 500 000 euros selon les estimations de Transfermarkt. Un joli coup à tenter pour l’OM ? Réponse dans les semaines à venir…