Ces derniers jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, où Ousmane Dembélé est interrogé sur son avenir alors qu’il est arrêté à un feu rouge.

Proche d’un départ, car en fin de contrat cet été avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a pourtant mis un voile de fumé sur son avenir. Dans une vidéo posté sur les réseaux sociaux, l’ailier français a réitéré l’idée qu’il resterait à Barcelone.

Le fan a demandé si Dembélé resterait au Barça et la réponse du joueur a été « oui ». Chelsea a été pointé du doigt comme une possibilité et l’international français a réagi ainsi : « Je me sens bien à Barcelone », de quoi refroidir les Blues et le PSG, également intéressé ?