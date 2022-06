Après trois années à avoir jouer pour le Paris Saint-Germain, la Canadienne Jordyn Huitema quitte officiellement le club de la capitale.

Cette semaine, Jordyn Huitema a annoncé elle-même son départ sur les réseaux sociaux. « Trois années incroyables avec un club et une équipe incroyables. Je suis reconnaissant pour tout et tous ceux qui ont été amenés dans ma vie à Paris. Il est maintenant temps de commencer un nouveau voyage. Et je ne pourrais pas être plus excité ! » a-t-elle écrit.

Comme pressenti, la joueuse a quitter le PSG pour s’engager avec l’OL Reign.