Everton s’est imposé face à Chelsea (1-0), samedi, pour le compte de la 12e journée de la Premier League.

Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés sur la plus petite des marges d’un penalty transformé par l’Islandais Gylfi Sigurdsson à la 22e minute. Une victoire étriquée, mais qui confirme qu’Everton sera le poil à gratter du Big Four cette saison. Grâce à ce succès, le club des bords de la Mersey remonte à la 7e place, repassant notamment devant Manchester United et Manchester City qui ont partagé les points (0-0). Chelsea reste troisième, mais pourrait voir les deux clubs qui le devancent, Tottenham et Liverpool, se détacher, dimanche. Les Spurs se rendent sur la pelouse de Crystal Palace (15h15), les Reds sur celle de Fulham (17h30).