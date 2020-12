C’est un club qui ne fait pas de bruit. Mais ce soir, Montpellier repasse devant Monaco. Victoire 3-2 des Héraultais sur la pelouse du RC Lens, dans cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1.

Après la victoire de Marseille sur Monaco (2-1), Montpellier pouvait retrouver le Top 5 en cas de succès à Bollaert. C’est chose faite. Mavididi a rapidement ouvert la marque pour le MHSC (16e) et Mendes a non moins rapidement fait le break (26e). Un cas de Omlin a relancé les Sang et Or (36e) qui ont même égalisé au retour des vestiaires sur un penalty transformé par Kakuta (50e). Mais Gaetan Laborde a signé de la tête le but de la victoire pour Montpellier (69e).

Michel Der Zakarian et ses hommes remontent à la 5e place avec le même nombre de points que l’Olymique Lyonnais qui aura un redoutable déplacement au Parc des Princes, dimanche soir (21h).