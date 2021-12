L’Olympique Lyonnais a dévoilé son groupe de 22 joueurs pour la réception des Glasgow Rangers demain à 18h45 pour la dernière journée d’Europa League.

Les Gones pourront compter sur les retours de Léo Dubois et Tino Kadewere pour affronter les Ecossais. En revanche, Lucas Paqueta est lui absent du groupe lyonnais pour ce match sans enjeu pour les Lyonnais qui sont déjà qualifiés et assurés de la 1e place de leur groupe. Le Brésilien est surement ménagé par Peter Bosz. A noter que Jason Denayer, Sinaly Diomandé et Jeff Reine-Adélaïde sont encore en phase de soins et donc absents du groupe.