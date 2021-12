La rencontre de ce jeudi prévue à 21h en Ligue Europa Conference entre Rennes et Tottenham est reporté à cause d’un cluster au sein de l’effectif des Spurs.

Le club anglais a publié un communiqué sur son compte Twitter affirmant que la rencontre de demain n’aura pas lieu « après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au Club« . Antonio Conte avait annoncé aujourd’hui que 8 joueurs et 5 membres du staff étaient positifs au Covid-19.Tottenham indique dans son communiqué que « des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu« .