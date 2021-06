La Suisse affronte la France en huitième de finale de l’Euro 2020 à 21h à Bucarest. Le latéral de la Nati, Ricardo Rodriguez craint l’attaque de feu des champions du monde 2018.

La Nati essaiera de créer la surprise, lundi soir à Bucarest en essayant d’éliminer les champions du monde en titre en huitième de finale de l’Euro 2020. Ce ne sera pas facile et Ricardo Rodriguez en a conscience. Il explique que l’attaque des Bleus lui fait peur, en conférence de presse : « Nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons. Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi. À nous d’être très prudents et très agressifs. Tout est possible. »

Pour rappel, les deux sélections se sont affronter en phase de poule de l’Euro 2016 organisé en France. La Nati avait tenu en échec, 0-0, les finalistes du championnat d’Europe 2016.