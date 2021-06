Jules Koundé a réalisé une saison sublime qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France pour l’Euro 2020. Appelé par Didier Deschamps, il espère également avoir un appel de Carlo Ancelotti pour rejoindre le Real Madrid. C’est en tout cas son objectif.

Auteur d’une saison stratosphérique avec le FC Séville, 49 rencontres disputées, Jules Koundé attise les convoitises de plus grands clubs européens. Parmi eux figurent notamment le Real Madrid ou Manchester United. Selon les informations de ABC, média espagnol, le défenseur central andalou aurait informé Karim Benzema et Kylian Mbappé de ses envies d’ailleurs et de son rêve de jouer pour le Real Madrid.

Orphelin de son capitaine Sergio Ramos, le club madrilène pourrait également perdre Raphaël Varane et devrait donc trouver des renforts défensifs. A un an de la fin de son contrat, rien n’assure que le FC Séville laissera partir l’ancien bordelais. Ce dernier possède une clause de 80 millions d’euros, une somme sans doute rédhibitoire pour le Real Madrid.