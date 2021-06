L’Equipe d’Allemagne s’est largement imposé contre la Lettonie (7-1) à une semaine d’affronter l’Equipe de France lors de la première journée de la phase de poule de l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet). Malgré cette belle victoire, Joachim Löw, sélectionneur, ne s’enflamme pas.

Les champions du monde 2014 ont déroulé face à la Lituanie, avec des combinaisons collectives de qualités et une efficacité retrouvée. Une belle victoire contre la modeste Lituanie, qui ne permet pas au sélectionneur Joachim Low de s’enflammer : « Nous voulions rôder les automatismes. Je ne suis pas certain encore de la formation qui débutera contre la France, mais ce sera certainement en grande partie l’équipe qui a débuté ce lundi soir. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, avec de bonnes intentions. Nous devons encore améliorer l’intensité et le pressing. Devant le but nous avons été plus efficaces, c’était un de nos sujets de préoccupation ces derniers mois, nous nous rendions la vie difficile en ne concrétisant pas nos occasions. Notre concentration sur 90 minutes doit être améliorée. »

La Nationalmannschaft, affrontera la France des la première journée de l’Euro, à Munich devant du public. L’entraineur allemand dispute sa dernière compétition avec la sélection. Il sera remplacé par Hansi Flick son adjoint en 2014.