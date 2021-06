L’Angleterre, portée par Harry Kane, affronte la Croatie de Luka Modric ce dimanche, à 15h à Wembley, pour les premiers matchs du groupe D. L’équipe anglaise, annoncée comme l’une des favorites, pourrait faire le plein de confiance en cas de victoire face aux vice-champions du monde en titre. C’est chose faite avec un succès sur la plus petite des marges, (1-0). L’Angleterre prend la tête de son groupe.

Très dominateurs, les Anglais ont été extrêmement séduisants durant la rencontre face à des Croates peu inspirés. Seule l’efficacité leur a manqué pour écraser leur adversaire du jour. En difficulté devant le but, l’Angleterre a dû attendre la deuxième période pour ouvrir la marque. L’inévitable Raheem Sterling reçoit une superbe passe de Kalvin Phillips, puis pénètre dans la surface et trompe le gardien croate d’une frappe à ras de terre, (57′). Ce but n’a pas modifié la physionomie de la rencontre avec beaucoup de déchets dans la surface pour les Three Lions alors que les Croates ont été totalement impuissants.

A noter la piètre prestation de Harry Kane. Le leader incontesté de Tottenham n’a pas pesé une seule seconde dans la rencontre. Il a manqué tout ce qu’il a pu entreprendre.