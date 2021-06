Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti donne son avis sur la finale de l’Euro 2020 et prédit un duel entre l’Angleterre et l’Italie.

Interrogé par « Il Giornale », l’Italien voit l’équipe nationale italienne en finale contre l’Angleterre, même s’il se méfie de l’Equipe de France : « L’Italie ? C’est la grande surprise et en même temps la nouveauté du tournoi. Parce qu’elle pratique un football offensif, sans aucun calcul, qu’elle a une organisation défensive qui a été testée et qu’elle a la jeunesse de son noyau dur qui garantit des courses et de l’enthousiasme. (…) Je l’ai dit avant le début du Championnat d’Europe et je le répète : je vois l’Angleterre et l’Italie en finale. Les premiers résultats semblent corroborer ma prédiction. J’espère que ça finira comme ça. (…) Cette Italie est différente des autres. La Belgique s’incarne dans (Romelu) Lukaku, le Portugal a son diamant dans CR7, en France (Kylian) Mbappé fait peur, j’ai du mal à ne choisir qu’un seul membre de l’équipe de (Roberto) Mancini. Et cela peut être un avantage au final car il n’y a pas d’attente sur un seul joueur. » A-t-il confié.