Auteur d’une très grosse saison avec le FC Séville et notamment un huitième de finale de Ligue des champions, Jules Koundé doit sa place en Equipe de France à ses performances en Espagne. Même s’il se sent intégré dans l’effectif, il n’oublie pas son ancien club des Girondins de Bordeaux.

Présent en conférence de presse ce jeudi à Budapest en Hongrie, le défenseur central français est revenu sur le feuilleton des Girondins de Bordeaux et les graves problèmes financier que l’équipe a traversé ces dernières semaines. En tant qu’ancien joueur, il a suivi cette affaire et donne son analyse de la situation. « Oui bien sur, j’ai suivi cette histoire comme beaucoup de monde. Pour le moment, je ne sais pas si on peut réellement se faire un avis mais si le club arrive déjà à rester en Ligue 1, ce sera quelque chose de positif. Pour le reste, nous verrons à l’avenir. » A-t-il justifié devant les médias.