À quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Bruno Colombari et Richard Coudrais, vous proposent une rétrospective de l’édition 1982 en Espagne à retrouver chez Solar éditions. Une édition qui a changé la face du football mondial.

Sport le plus populaire de la planète, le football l’est peut-être un peu plus depuis la Coupe du monde 1982 disputée en Espagne. Un tournoi charnière dans l’histoire du football. Pour la première fois dans l’histoire, l’événement est diffusé sur les cinq continents et n’accueille plus 16 mais 24 équipes participantes.

Sur le terrain, une certaine idée du football se retrouve confrontée au cynisme de la victoire à tout prix. Cela n’empêche pas de nombreuses rencontres riches en surprises et en émotions, telles Algérie-RFA ou le sublibissime France-RFA de la demi-finale. De Barcelone à Madrid en passant par Séville, certains matchs sont entrés dans la légende. Le Mundial 82 demeure à n’en pas douter l’une des éditions les plus palpitantes de l’histoire de la Coupe du monde.

On y voit notamment l’émergence des footballs d’Afrique, du monde arabe, de l’Océanie ou de l’Amérique centrale. Espagne 1982 est, d’une certaine façon, la coupe d’un monde nouveau, celui de la mondialisation et de l’argent roi. La voici racontée, quarante ans après, avec les témoignages d’acteurs et d’observateurs qui en sont restés marqués à vie. « Espagne 82, la Coupe d’un Monde nouveau », c’est à retrouver chez Solar éditions.