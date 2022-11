Dans une interview accordée à « Brut », l’ex-nageuse française Laure Manaudou a révélé avoir fait une grosse dépression après la naissance de son troisième enfant.

Laure Manaudou a déclaré dans cette interview relayée par Europe 1 avoir fait « une énorme dépression ». « Pendant un an, j’étais en dépression. Je me suis sentie submergée, étouffée. C’était trop en fait, c’était oppressant », raconte-t-elle.

Mais la maman n’est pas allée consulter un médecin. « En tant que sportive, je devais être dure », explique-t-elle. « J’étais fatiguée et énervée. J’avais l’impression de ne pas savoir m’occuper de mon fils alors que ce n’était pas le premier, c’est le troisième (…) Je gueulais sur mon mari la nuit alors que je suis très calme et que je ne crie pas. Je ne suis pas avec quelqu’un qui mettait des boules Quies et qui ne m’aidait pas du tout. Il s’est toujours réveillé pour nos deux garçons. »