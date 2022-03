Pour le journaliste Tobi Altschaffl, remplacer Haaland par Lewandowski serait une énorme erreur.

Si Robert Lewandowski empile toujours les buts en Bundesliga et en Ligue des champions, le Bayern Munich commence déjà à envisager un avenir sans le Polonais, qui fêtera ses 34 ans cette année. D’après les informations de Bild, l’actuel leader du championnat d’Allemagne garde notamment un œil sur la situation d’Erling Haaland. À l’heure actuelle, selon le quotidien allemand, il semble difficile financièrement pour le Bayern d’assumer tant son transfert que son salaire et ses commissions. Mais les dirigeants bavarois seront bien sur le dossier cet été, à l’instar de ceux du Real Madrid et de Manchester City.

Une fausse bonne idée selon le journaliste Tobi Altschaffl, qui considère toujours Robert Lewandowski comme largement supérieur au Cyborg norvégien. « Je pense que signer Haaland ne serait pas une bonne idée parce que c’est très cher et que vous feriez partir l’un de vos meilleurs joueurs. Quand on voit combien de matchs Haaland a manqué et combien Lewandowski est en forme à son âge, je pense que le Bayern Munich ferait bien de garder Lewandowski. »