Comme de nombreux observateurs, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez prédit du changement cet été pour Hazard et Lukaku.

Pour le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez, les Belges Eden Hazard et Romelu Lukaku pourraient bien animer le prochain mercato estival. Relégués sur les banc du Real Madrid et de Chelsea, les deux attaquants traversent une période particulièrement compliquée. « Un autre été arrive. Alors vous savez qu’il y aura beaucoup de changements à venir, des changements dans les équipes aussi. Il en va de même pour Lukaku et Hazard : leur situation sera reconsidérée au début de la nouvelle saison. Ce n’est qu’alors qu’il sera important de voir où ils en sont. En ce moment, bien sûr, nous examinons également cette situation, car nous voulons que nos joueurs soient heureux sur le terrain et fassent la différence. C’est également leur objectif, même s’ils se trouvent actuellement dans une situation inhabituelle », a confié le coach espagnol en conférence de presse.

D’après les récentes rumeurs de la presse britannique, Eden Hazard aurait déjà des contacts avec certains clubs de Premier League. Véritable flop depuis son transfert au Real Madrid, l’ancien du LOSC aurait pris la décision de faire ses valises au prochain mercato. Même son de cloche du côté de Romelu Lukaku, arrivé l’été dernier à Chelsea pour la coquette somme de 113 millions d’euros. Le colosse de 28 ans aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers londoniens.