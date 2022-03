En manque de temps de jeu à Chelsea, Romelu Lukaku prépare déjà son retour fracassant du côté de l’Inter Milan.

Arrivé cet été à Chelsea pour un montant record de 113 millions d’euros, Romelu Lukaku aurait espéré des retrouvailles plus heureuses avec le club de ses rêves. Mais en difficulté après une saison XXL du côté de l’Inter Milan, le Belge a allumé la première mèche en avouant ses envies de départ lors d’une interview en automne dernier. Une sortie médiatique qui a fait descendre en flèche sa cote de popularité à Londres et Lukaku se retrouve aujourd’hui derrière l’Allemand Kai Haverz dans la hiérarchie des attaquants à Chelsea. Et selon les informations de Fabio Bergomi, un départ du Belge cet été serait déjà dans les tuyaux.

« Le Belge a dit à un ami qu’il avait déjà dit au revoir à ses coéquipiers », a confié le journaliste au micro de CMIT TV. Le plan de Romelu Lukaku au prochain mercato serait même de revenir à l’Inter Milan par la grande porte. « Joaquin Correa est vendu, Alexis Sánchez s’en va aussi et Felipe Caicedo n’est même pas dans les plans des dirigeants. Si Lautaro Martinez est vendu, l’Inter Milan pourrait prendre Paulo Dybala, sinon ils travaillent avec Chelsea pour faire revenir Romelu Lukaku ». L’avenir du Belge, dont la valeur marchande tourne toujours autour des 100 millions d’euros devrait donc dépendre de celui de son ancien partenaire d’attaque, l’Argentin Lautaro Martinez. Affaire à suivre…