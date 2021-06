Interrogé au sujet du niveau de Paul Pogba depuis le début de l’Euro 2020, Mikaël Silvestre ne s’est pas montré tendre avec le milieu des Bleus.

Étincelant lors du premier match de l’équipe de France face à l’Allemagne (1-0), Paul Pogba est totalement passé au travers lors du faux-pas des Bleus contre la Hongrie (1-1). Deux prestations qui symbolisent parfaitement le problème de Pogba, tant en équipe de France qu’avec Manchester United, selon l’ancien des Red Devils, Mikaël Silvestre.

« Le problème avec Paul Pogba, c’est la constance, ou le manque de constance », a analysé l’ancien défenseur des Bleus, dans une interview accordée à Ladbrokes. « Quand il est au top, son niveau est autre chose, mais il a du mal à répéter ça match après match. Je le vois de cette façon : c’est un joueur de classe mondiale, il a des attributs de classe mondiale à coup sûr. La question est, peut-il le répéter tous les trois jours ? Je ne suis pas sûr qu’il le puisse. Il ne l’a pas fait pour Man United, je ne suis pas sûr qu’il puisse le faire pour la France non plus. Ce qui est frustrant, c’est que nous ne l’avons pas vu atteindre ce niveau semaine après semaine. Je ne sais pas si c’est une chose psychologique ou une chose physique. Je suis un supporter de Man United et un supporter de la France, donc j’espère toujours le meilleur de lui à chaque fois qu’il joue parce que nous avons vu contre l’Allemagne à quel point il peut être d’un grand apport à une équipe. »