De passage devant les différents médias après la victoire ce mardi soir 2 buts à 0 en Finlande, Didier Deschamps dresse le bilan de cette année 2021 riche en émotions.

« Le bilan est positif, hormis dix minutes d’égarement fatales (contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro, ndlr). On a gagné la Ligue des Nations. On se qualifie pour le Mondial sans trembler. On finit l’année civile invaincue. L’équipe de France a prouvé encore une fois sa qualité, son état d’esprit et son mental. Elle confirme qu’elle reste très compétitive. Je ressens de la fierté. Il y a eu des améliorations et des choses sont encore perfectibles. On a une capacité de maîtrise supérieure avec du danger et une efficacité. »