Lionel Messi est revenu sur son état de forme et il tien à rassurer son club du Paris Saint-Germain.

Titulaire cette nuit avec la sélection Argentine face au Brésil, la Pulga a assuré qu’il se sentait bien et il est bien décidé à aider le PSG pour les prochaines échéances. « Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç’a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n’aurais pas joué, même si ce n’est pas le cas physiquement bien entendu, » a déclaré l’Argentin au micro de Tyc Sport.

Messi a ensuite poursuivi : « J’ai été arrêté pendant un petit moment et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J’espère bien terminer l’année. »