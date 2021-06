Dans une interview pour Eurosport, Benjamin Pavard, exprime tout le bien qu’il pense de coéquipier en sélection, N’Golo Kanté à quelques heures du premier match des Bleus contre l’Allemagne.

L’Equipe de France débute son Euro, ce soir à 21h contre l’Allemagne avec vraisemblablement Benjamin Pavard titulaire sur le côté droit de la défense et N’Golo Kanté titulaire au milieu de terrain. Le latéral droit du Bayern Munich souhaite offrir le Ballon D’Or au milieu de terrain de Chelsea en remportant l’Euro 2020, trois ans après le sacre mondial en Russie : « N’Golo, c’est N’Golo. Le mec a six poumons. Il n’arrête jamais. Il est très réservé mais qu’est-ce qu’il est attachant ! C’est un super mec et il prouve qu’il est un des meilleurs joueurs du monde. J’espère qu’on va gagner l’Euro pour lui permettre de remporter le Ballon d’Or. Il le mérite tellement depuis quelques années, c’est un joueur formidable. Mais on n’y est pas encore. »

Pour rappel, N’Golo Kanté a remporté la Ligue des Champions avec son club de Chelsea en étant élu, meilleur joueur lors de la demi-finale aller et retour contre le Real Madrid et lors de la finale contre Manchester City.