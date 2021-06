Benjamin Pavard, 25 ans dispute l’Euro 2020 avec l’Equipe de France répond aux critiques des Français sur ses prestations avec le maillot des bleus. Des critiques qui selon lui ne sont pas justifiées.

Benjamin Pavard, 2 buts en 35 sélections dont le but légendaire en huitième de finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine en huitième de finale. Critiqué ses derniers temps sur ses prestations en Equipe de France, il répond au micro d’Eurosport : « La plupart des Français ne regardent pas le Bayern. Ils ne regardent que la Ligue des Champions à partir des 8es de finale. En Allemagne, ils sont plus justes au niveau des critiques. Après, je me suis déjà fait critiquer là-bas. Il y a beaucoup d’exigence au Bayern. Mais les Allemands sont plus justes sur mon cas parce qu’ils regardent tous les matchs du Bayern. Si je suis titulaire au Bayern et si le sélectionneur continue de m’appeler, c’est que je suis plutôt régulier, fait-il remarquer. Le plus important, ce sont les coaches. Ils savent que je suis fiable, un soldat capable d’aller à la guerre. Si je joue quasiment tous les matches ou presque depuis deux ans, c’est que je suis fiable, non ? »

Le latéral droit devrait être titulaire, ce soir lors du premier match des Bleus cet Euro à Munich contre l’Allemagne.