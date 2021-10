Titulaire de l’équipe de France pendant très longtemps, Giroud n’a pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. Et l’attaquant de l’AC Milan a un peu de mal à le digérer.

« Oui, ça m’a surpris, un peu. Surtout, le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. Mais, voilà, c’est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve.

Si on fait appel à moi, je donnerai mon maximum pour aider l’équipe. Pourquoi ne pas essayer de me rapprocher un peu plus de Titi (Henry, détenteur du record de buts en équipe de France avec 51 réalisations, soit 5 de plus que Giroud), mais ça, ce sera l’avenir qui nous le dira et si temps de jeu il y aura, si je puis dire », a confié le champion du monde 2018 au micro de Téléfoot.