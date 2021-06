Contraint de se faire opérer suite à une nouvelle blessure au genou, l’ancien joueur du Stade Rennais a donné de ses nouvelles au travers d’un message posté sur son compte Instagram. « Salut à tous. Comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. ‘On se sait tous !’ À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien ! »