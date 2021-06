Ce soir à partir de 18 heures, l’équipe espagnole affronte la Slovaquie dans le groupe E pour la troisième et dernière journée de cet Euro 2020. Voici les compos probables.

Pour cette rencontre face aux Slovaques, le sélectionneur de la Roja Luis Enrique devrait s’appuyer sur un système en 4-3-3 avec notamment une attaque composée de Gerard Moreno, Alvaro Morata et Dani Olmo. Simon devrait également garder les buts avec une défense centrale Pau Torres et Aymeric Laporte. En face, la Slovaquie, qui reste sur une défaite face à la Suède et n’a besoin que d’un nul pour assurer sa qualif devrait pouvoir compter sur son capitaine Marek Hamsik.

Slovaquie, la composition d’équipe probable: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Espagne, la composition d’équipe probable: Simon; Llorente, P.Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Moreno, Morata, Olmo.