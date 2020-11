Le joueur du PSG Abdou Diallo (24 ans) a le choix entre l’équipe de France A et le Sénégal. Le défenseur ouvre pour la première fois la porte à une sélection avec l’équipe africaine.

« Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Mais je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi », a indiqué le Parisien sur Europe 1.